Брандл ответил, кто сыграл ключевую роль в увольнении Хорнера из «Ред Булл»

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт Sky Sports Мартин Брандл поделися мнением о причинах ухода Кристиана Хорнера с поста руководителя «Ред Булл». Австрийскую команду специалист покинул 9 июля.

«Абсолютно ясно, что лагерь Ферстаппена уже несколько месяцев бросал ручные гранаты, и некоторые из них взорвались. В этом отношении ситуация была довольно безжалостной. И я думаю, что временами отец Макса, Йос, совершенно ясно давал понять, что, по его мнению, Кристиан не должен руководить командой. Так что да, я бы сказал, что они сыграли ключевую роль в уходе Кристиана. Но хотел бы подчеркнуть, если не находишься в офисе за закрытыми дверями, то и не знаешь наверняка. Однако есть определённые вещи, о которых я действительно осведомлён. Так вот некоторые вещи, которые я видел и слышал, заставляют меня думать, что они [лагерь Ферстаппена] были весьма вовлечены в это решение», — сказал Брандл на канале Sky Sports F1 в YouTube.

Кристиан Хорнер спорит с отцом Макса Ферстаппена: