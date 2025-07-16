Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Брандл ответил, кто сыграл ключевую роль в увольнении Хорнера из «Ред Булл»

Брандл ответил, кто сыграл ключевую роль в увольнении Хорнера из «Ред Булл»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт Sky Sports Мартин Брандл поделися мнением о причинах ухода Кристиана Хорнера с поста руководителя «Ред Булл». Австрийскую команду специалист покинул 9 июля.

«Абсолютно ясно, что лагерь Ферстаппена уже несколько месяцев бросал ручные гранаты, и некоторые из них взорвались. В этом отношении ситуация была довольно безжалостной. И я думаю, что временами отец Макса, Йос, совершенно ясно давал понять, что, по его мнению, Кристиан не должен руководить командой. Так что да, я бы сказал, что они сыграли ключевую роль в уходе Кристиана. Но хотел бы подчеркнуть, если не находишься в офисе за закрытыми дверями, то и не знаешь наверняка. Однако есть определённые вещи, о которых я действительно осведомлён. Так вот некоторые вещи, которые я видел и слышал, заставляют меня думать, что они [лагерь Ферстаппена] были весьма вовлечены в это решение», — сказал Брандл на канале Sky Sports F1 в YouTube.

Материалы по теме
Чандхок: Хорнер ответственен за огромную власть лагеря Ферстаппена в «Ред Булл»

Кристиан Хорнер спорит с отцом Макса Ферстаппена:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android