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Карлос Сайнс высказался о слухах об уходе Джорджа Расселла из «Мерседеса»

Карлос Сайнс высказался о слухах об уходе Джорджа Расселла из «Мерседеса»
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Испанский гонщик «Уильямса» Карлос Сайнс дал комментарий по поводу слухов о возможном уходе Джорджа Расселла из «Мерседеса». Ранее некоторые инсайдеры сообщали, что британец может покинуть немецкую команду в случае перехода Макса Ферстаппена.

«Для гонщика это не идеальная ситуация. Мы все пытаемся скрыть тот факт, что это влияет на нас, и стараемся делать так, чтобы избежать этого влияния. Я всё ещё верю, что возможно провести очень сильный сезон, несмотря на весь этот шум. Но в то же время ситуацию не назвать идеальной. Это шум для гонщика. Это шум для команды. Это шум для инженеров и для механиков», — сказал Сайнс на канале talkSPORT Driving в YouTube.

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