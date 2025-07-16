Стало известно, встречались ли Ферстаппен и Вольф на Сардинии — Motorsport

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен и руководитель «Мерседеса» Тото Вольф не встречались на итальянском острове Сардиния. Об этом информирует Motorsport Italia. Ранее сообщалось, что гонщик и глава немецкой команды прилетали на Сардинию. Цели визита не раскрывались, но некоторые инсайдеры отмечали, что стороны могли вести переговоры на предмет перехода нидерландца в «Мерседес».

«Вольф и Ферстаппен не видели друг друга на Сардинии. Возможно потому, что обсуждать нечего, а может быть, даже если темы, представляющие общий интерес, имеются, условия для этого ещё не созрели», — говорится в сообщении издания.

Также издание отметило, что оба могли бы встретиться в Монако, где условия для конфиденциальной беседы «более сдержанные, чем сардинские пляжи».

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