Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Баскетболистка WNBA помогла разработать ливрею для машины NASCAR Cup Series

Баскетболистка WNBA помогла разработать ливрею для машины NASCAR Cup Series
Комментарии

Команда NASCAR Cup Series RFK Racing представила ливрею машины под номером 60 для американского гонщика Райана Приса, с которой он выступит на этапах регулярного чемпионата серии в Довере и Индианаполисе.

Фото: RFK Racing

Раскраска была разработана при участии баскетболистки клуба WNBA «Финикс Меркьюри» Алиссы Томас. Именно её изображение будет красоваться на капоте автомобиля.

После 20 этапов регулярного чемпионата NASCAR Cup Series Райан Прис располагается на 14-м месте в турнирной таблице. Лучшим результатом Приса в нынешнем сезоне стало третье место на финише гонки в Лас-Вегасе.

Гонка в Довере состоится 20 июля, этап в Индианаполисе пройдёт 27 июля.

Материалы по теме
Видео
Во время уличной гонки NASCAR произошёл завал с участием восьми пилотов
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android