Баскетболистка WNBA помогла разработать ливрею для машины NASCAR Cup Series

Команда NASCAR Cup Series RFK Racing представила ливрею машины под номером 60 для американского гонщика Райана Приса, с которой он выступит на этапах регулярного чемпионата серии в Довере и Индианаполисе.

Фото: RFK Racing

Раскраска была разработана при участии баскетболистки клуба WNBA «Финикс Меркьюри» Алиссы Томас. Именно её изображение будет красоваться на капоте автомобиля.

После 20 этапов регулярного чемпионата NASCAR Cup Series Райан Прис располагается на 14-м месте в турнирной таблице. Лучшим результатом Приса в нынешнем сезоне стало третье место на финише гонки в Лас-Вегасе.

Гонка в Довере состоится 20 июля, этап в Индианаполисе пройдёт 27 июля.