Вольф: не уверен, что решение поставлять двигатели «Макларену» было самым разумным в жизни

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался о решении поставлять двигатели команде «Макларен».

«Мне это сложно объяснить. Посмотрите, где был «Макларен» четыре года назад, когда мы заключали с ними соглашение об использовании моторов «Мерседеса» в следующие годы. Тогда «Макларен» находился в районе 18-й позиции, так что было легко пойти на эту сделку. Но сейчас, зная итог, я уже не уверен, что решение о сделке с «Маклареном» было верным и самым разумным в моей жизни. «Макларен» сделал всё очень здорово в вопросе инженерии и выступает очень хорошо.

Сейчас «Мерседес» на какой-нибудь одной трассе способен побороться за победу, а буквально в следующий уикенд мы можем оказаться в минуте позади лидеров. И вот это неприемлемо. Очень странно, как различается работа этих машин в разных погодных условиях. Мы выиграли в Монреале, а в Австрии финишировали в минуте позади лидера. Что для нашей команды и нашего бренда, конечно, неприемлемо», — приводит слова Вольфа RacingNews365.