Албон: конкуренты становятся всё быстрее, «Уильямс» откатывается назад

Пилот «Уильямса» Александер Албон высказался о ситуации с командой в сезоне-2025.

«Гран-при Великобритании стал первой гонкой за продолжительное время, в которой мне удалось добраться до финиша. Мы сумели финишировать и набрали при этом очки. Не сказал бы, что при этом мы находимся в плохом положении. Нам не удался последний отрезок. Однако перед следующей гонкой мы получили больше времени для анализа данных. И мы провели несколько тестов для выявления источника проблем с перегревом болида.

Нам необходимо устранить эту проблему к этапу в Бельгии. Но я вижу результаты «Заубера», «Хааса». Конкуренты становятся всё быстрее. Они проводят обновления машин, а мы откатываемся назад. В последних гонках мы уже не были пятой по скорости командой в пелотоне. Сейчас мы находимся чуть ниже. Однако команды готовит новинки. И чем скорее они будут готовы, тем лучше», — приводит слова Албона Motorsport Week.