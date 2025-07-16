Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Албон: конкуренты становятся всё быстрее, «Уильямс» откатывается назад

Албон: конкуренты становятся всё быстрее, «Уильямс» откатывается назад
Аудио-версия:
Комментарии

Пилот «Уильямса» Александер Албон высказался о ситуации с командой в сезоне-2025.

«Гран-при Великобритании стал первой гонкой за продолжительное время, в которой мне удалось добраться до финиша. Мы сумели финишировать и набрали при этом очки. Не сказал бы, что при этом мы находимся в плохом положении. Нам не удался последний отрезок. Однако перед следующей гонкой мы получили больше времени для анализа данных. И мы провели несколько тестов для выявления источника проблем с перегревом болида.

Нам необходимо устранить эту проблему к этапу в Бельгии. Но я вижу результаты «Заубера», «Хааса». Конкуренты становятся всё быстрее. Они проводят обновления машин, а мы откатываемся назад. В последних гонках мы уже не были пятой по скорости командой в пелотоне. Сейчас мы находимся чуть ниже. Однако команды готовит новинки. И чем скорее они будут готовы, тем лучше», — приводит слова Албона Motorsport Week.

Материалы по теме
Фото: руководитель «Уильямса» Ваулз стал отцом во второй раз
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android