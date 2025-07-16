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Цунода потерял телефон во время купания, в «Ред Булл» попросили его найти

Цунода потерял телефон во время купания, в «Ред Булл» попросили его найти
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Японский пилот «Ред Булл» Юки Цунода потерял телефон во время купания в озере Комо в Италии. Об этом спортсмен сообщил на своей странице в социальных сетях.

«Совершенно не спортивная тема. Если кто-то найдёт телефон, пока будет купаться в озере Комо, дайте мне знать», — написал Цунода.

Позднее об этом в социальных сетях попросила и команда «Ред Булл».

Напомним, Цунода перешёл в «Ред Булл» перед Гран-при Японии, который состоялся с 4 по 6 апреля. В австрийской команде он заменил новозеландца Лиама Лоусона, а тот, в свою очередь, отправился в «Рейсинг Буллз».

Юки после Гран-при Великобритании занимает 17-е место в личном зачёте, набрав 10 очков. Его напарник, Макс Ферстаппен, имеет в активе 165 баллов и занимает третье место в личном зачёте.

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