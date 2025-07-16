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Пиастри высказался о борьбе с Ферстаппеном

Пиастри высказался о борьбе с Ферстаппеном
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Пилот «Макларена» Оскар Пиастри высказался о борьбе с гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном.

«Не думаю, что мне особо стоит беспокоиться по поводу того, что может случиться в следующем году. Думаю, Максу самому придётся разбираться с этим делом, хотя не уверен, что эта ситуация хоть как-то его отвлекает. С точки зрения чемпионата меня мало волнует, что делает Макс или на сколько именно очков он сейчас отстаёт.

Разумеется, он в любом случае будет представлять собой угрозу на каждом Гран-при, ну или почти на каждом. Поэтому его никогда не стоит сбрасывать со счетов. Мы не знаем, будет ли их болиду хватать скорости, но я стараюсь выступать как можно лучше в каждой гонке. Так что я не слишком беспокоюсь из-за конкретного положения Макса в чемпионате. Хотя, конечно, сейчас он немного отстал и отыграть этот дефицит очков будет трудно», — приводит слова Пиастри Motorsport Week.

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