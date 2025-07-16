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Чемпион Формулы-1 завершил полноценную карьеру

Чемпион Формулы-1 завершил полноценную карьеру
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Чемпион Формулы-1 2009 года, британский гонщик Дженсон Баттон сообщил, что завершает карьеру в качестве гонщика на полном расписании.

«Жизнь стала слишком суматошной. Происходит так много всего. Давно пора мне начать больше думать о будущем. Я также хочу проводить больше времени с семьёй. У меня очень плотный график, и это несправедливо по отношению к команде. У меня, наверное, не хватит на это времени, особенно в следующем году.

В следующем году я буду участвовать в некоторых гонках, но не в течение всего сезона», — приводит слова Баттона Sportscar365.

Напомним, в нынешнем сезоне британский гонщик выступает за Hertz Team JOTA в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC).

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