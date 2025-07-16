«Ред Булл» не будет мешать уходу Ферстаппена независимо от условий — F1-Insider

Четырёхкратный и действующий чемпион мира Макс Ферстаппен сможет покинуть команду «Ред Булл» без особых препятствий, если захочет этого. По информации издания F1-Insider, именно такое решение было принято в австрийской команде.
Ранее сообщалось, что Ферстаппен сможет расторгнуть контракт с командой при невыполнении определённых условий, среди таковых назывались третье место для Макса в личном зачёте и/или третье место «Ред Булл» в Кубке конструкторов.
Однако, как информирует источник, команда не собирается препятствовать уходу Ферстаппена, если он пожелает перебраться в «Мерседес» даже при невыполнении условий.
При этом, как ожидается, сам чемпион мира примет решение до конца лета 2025 года.