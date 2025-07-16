Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Даниил Квят оценил уровень чемпионата Формулы-Е

Даниил Квят оценил уровень чемпионата Формулы-Е
Аудио-версия:
Комментарии

Российский гонщик Даниил Квят высказался о чемпионате Формулы-Е, тесты которого он накануне проводил.

«У Формулы-Е очень специфичная машина в управлении. Она довольно тяжёлая из-за батареи, не так много прижимной силы. Но есть полный привод. И когда включается полный привод, стиль управления машиной тоже меняется. Становится намного больше зацепа, чем в только заднем приводе. В самой гонке нужно очень много экономить энергию, очень правильно выбирать стратегию и атаковать в те моменты, когда есть энергия и нужно сохранить больше её, чем у других.

Интересный чемпионат, непростая и специфичная машина в управлении и очень высокий уровень гонщиков, так что интересные гонки.

Парень, который стартовал с 20-го места здесь, выиграл. Очень важно здесь правильно распределить энергию. Может появиться машина безопасности, есть элемент везения, но есть и много борьбы колесо в колесо», — сказал Даниил Квят в интервью телеграм-каналу Петра Алёшина.

Материалы по теме
Даниил Квят и Никита Бедрин показали на тестах новичков Ф-Е результаты вне топ-10
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android