Даниил Квят оценил уровень чемпионата Формулы-Е

Российский гонщик Даниил Квят высказался о чемпионате Формулы-Е, тесты которого он накануне проводил.

«У Формулы-Е очень специфичная машина в управлении. Она довольно тяжёлая из-за батареи, не так много прижимной силы. Но есть полный привод. И когда включается полный привод, стиль управления машиной тоже меняется. Становится намного больше зацепа, чем в только заднем приводе. В самой гонке нужно очень много экономить энергию, очень правильно выбирать стратегию и атаковать в те моменты, когда есть энергия и нужно сохранить больше её, чем у других.

Интересный чемпионат, непростая и специфичная машина в управлении и очень высокий уровень гонщиков, так что интересные гонки.

Парень, который стартовал с 20-го места здесь, выиграл. Очень важно здесь правильно распределить энергию. Может появиться машина безопасности, есть элемент везения, но есть и много борьбы колесо в колесо», — сказал Даниил Квят в интервью телеграм-каналу Петра Алёшина.