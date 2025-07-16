«Получаю обнадёживающие данные». Марко — о силовой установке «Ред Булл» на сезон-2026

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко высказался о новой силовой установке команды на 2026 год.

«Всё происходящее — в любом случае вопрос гаданий и предположений. Но на деле в эффективности работы двигателя всё сводится к четырём составляющим — работе батареи, двигателя внутреннего сгорания, программного обеспечения, а также обязательному использованию синтетического топлива, что тоже явно не стоит недооценивать.

Я уверен в наших технических специалистах, а по обратной связи получаю весьма и весьма обнадёживающие данные о работе новой силовой установки», — приводит слова Хельмута Марко GPBlog.