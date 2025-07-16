«До марта мало что было сделано». Ньюи — о работе над машиной «Астон Мартин» 2026 года

Именитый конструктор Эдриан Ньюи высказался о проблемах, с которыми столкнулась команда «Астон Мартин» при подготовке к новому регламенту.

«Практически всегда приходится догонять. До марта здесь мало что было сделано для 2026 года. Немного, конечно, но с тех пор нам предстояло проделать огромный объём работы», — приводит слова Эдриана Ньюи F1-Insider.

Ранее исполнительный директор и руководитель команды Формулы-1 «Астон Мартин» Энди Кауэлл ответил на обвинения, что у именитого конструктора Эриана Ньюи диктаторский подход к работе в коллективе.

Напомним, в сезоне-2026 в Формуле-1 вступают в силу новые технические правила.