Джек Дуэн является кандидатом на место в «Кадиллак» — PlanetF1

Австралийский гонщик, резервный пилот «Альпин» Джек Дуэн может продолжить карьеру в «Кадиллаке». Об этом сообщает издание PlanetF1.

Как информирует источник, отец Джека, Мик Дуэн, во время Гран-при Великобритании встречался с руководителем проекта Грэмом Лоудоном и обсуждал возможный переход пилота в американский коллектив.

Как сообщалось ранее, среди опытных пилотов главными кандидатами на место в команде являются мексиканец Серхио Перес и финн Валттери Боттас, который в настоящий момент занимает позицию резервиста в «Мерседесе». Что касается молодых спортсменов, то на место в «Кадиллаке» претендуют Мик Шумахер, Гуаньюй Чжоу, Фелипе Другович и Фредерик Вести.