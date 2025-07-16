Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Джек Дуэн является кандидатом на место в «Кадиллак» — PlanetF1

Джек Дуэн является кандидатом на место в «Кадиллак» — PlanetF1
Комментарии

Австралийский гонщик, резервный пилот «Альпин» Джек Дуэн может продолжить карьеру в «Кадиллаке». Об этом сообщает издание PlanetF1.

Как информирует источник, отец Джека, Мик Дуэн, во время Гран-при Великобритании встречался с руководителем проекта Грэмом Лоудоном и обсуждал возможный переход пилота в американский коллектив.

Как сообщалось ранее, среди опытных пилотов главными кандидатами на место в команде являются мексиканец Серхио Перес и финн Валттери Боттас, который в настоящий момент занимает позицию резервиста в «Мерседесе». Что касается молодых спортсменов, то на место в «Кадиллаке» претендуют Мик Шумахер, Гуаньюй Чжоу, Фелипе Другович и Фредерик Вести.

Материалы по теме
«Надеюсь, в «Кадиллаке» есть умные люди». Мэнселл — о возможном подписании Переса
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android