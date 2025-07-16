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«В «Ред Булл» будут недовольны». Ральф Шумахер — о будущем Ферстаппена

«В «Ред Булл» будут недовольны». Ральф Шумахер — о будущем Ферстаппена
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Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Ральф Шумахер поделился мнением о возможном уходе пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена из австрийской команды.

«В Зальцбурге будут недовольны, но сейчас для «Ред Булл» поступают неутешительные сигналы. Если Макс Ферстаппен хочет добиться успеха в краткосрочной перспективе в следующем году, ему придётся искать что-то другое. Вот что я думаю. И помните, будут новые двигатели и всё такое. Уверен, в «Мерседес» у него больше перспектив.

Он знает, чем обязан «Ред Булл», однако я думаю, его руководство и его отец, который давно участвует в Формуле-1, уже знают, куда идти дальше. И я склоняюсь к «Мерседесу», — приводит слова Ральфа Шумахера GPBlog.

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