«Стали свидетелями того, как команда развалилась». Эксперт — о причинах увольнения Хорнера

Нидерландский комментатор и эксперт Нельсон Валкенбург высказался о ситуации в «Ред Булл» перед увольнением Кристиана Хорнера.

«Я не думаю, что это второстепенный фактор. Думаю, в команде произошла утечка мозгов и есть проблема с поиском нужных людей, однако те, кто там сейчас, стали свидетелями того, как команда развалилась. Сейчас они на четвёртом месте в Кубке конструкторов.

Вы не можете рассчитывать на бонусы каждый год, но если вы столь успешны, как эта команда за последние несколько лет, то к этому привыкаете. В прошлом году ходили слухи, что среднее звено руководства этой команды было разочаровано тем, что в команде был только один приносящий очки пилот, потому что Перес не набирал баллы и они проиграли Кубок конструкторов. Это стало проблемой», — приводит слова Валкенбурга The Race.