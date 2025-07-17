Боттас не является главным кандидатом на замену Колапинто — GPBlog

Финский гонщик Валттери Боттас больше не является приоритетным вариантом на замену Франко Колапинто в «Альпин», если таковая потребуется в ходе сезона. Об этом сообщает GPBlog.

Как информирует источник, наиболее вероятный вариант замены Колапинто в настоящий момент – Пауль Арон, один из резервистов французской команды.

На данный момент боевыми пилотами «Альпин» являются Пьер Гасли и Франко Колапинто. На первых шести Гран-при цвета французской команды вместе с Гасли защищал Джек Дуэн, но был заменён на аргентинца Колапинто. На данный момент на счету «Альпин» 19 очков — все на счету Пьера — и последнее место в Кубке конструкторов.