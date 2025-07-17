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Палмер объяснил, почему приход Мекиса ставит «Ред Булл» в тяжёлое положение

Палмер объяснил, почему приход Мекиса ставит «Ред Булл» в тяжёлое положение
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Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Джолион Палмер прокомментировал увольнение Кристиана Хорнера из команды «Ред Булл» и приход на его место Лорана Мекиса из «Рейсинг Буллз».

«Я удивлён таким выбором времени для увольнения. Думаю, за последние 18 месяцев в «Ред Булл» было много проблем. Из команды ушло много авторитетных людей, в том числе Эдриан Ньюи и Джонатан Уитли. И я думаю, было ощущение, что в этом году всё пошло наперекосяк, и Кристиан оказался под серьёзным давлением.

Так что я полностью согласен с тем, что внезапность новости после Сильверстоуна застала всех врасплох. Полагаю, это ставит «Ред Булл» в крайне сложное положение, если учесть, что Лорану предстоит взять на себя большую ответственность, ведь «Ред Булл» сильно отличается от команды «Б», — приводит слова Палмера издание Racingnews365.

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