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Цунода: отстаю от Ферстаппена на два шага по обновлениям

Цунода: отстаю от Ферстаппена на два шага по обновлениям
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25-летний японский гонщик Формулы-1 Юки Цунода, представляющий команду «Ред Булл», высказался по поводу своих проблем в сезоне 2025 года.

«По крайней мере, в следующие выходные у меня будут обновления на болиде [на Гран-при Бельгии]. В данный момент я на два шага отстаю по комплектации от Макса, так что это наверняка поможет в следующей гонке. В то же время это будет спринтерский уикенд.

Так что единственный момент, когда я смогу адаптировать всё под себя и найти настройки с новым днищем, будет во время единственной практики, но я сделаю всё, что в моих силах», — приводит слова Цуноды издание Rаcingnews365.

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