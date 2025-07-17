Сотников из «КАМАЗ-мастер» выиграл 6-й этап «Шёлкового пути», Вязович — 1-й в общем зачёте

В четверг, 17 июля, прошёл шестой этап ралли-марафона «Шёлковый путь» — 2025. Его маршрут соединил Улан-Батор и Баянхонгор. Лучшее время показал экипаж Дмитрия Сотникова из команды «КАМАЗ-мастер». Второй результат у руководителя «КАМАЗ-мастер» Эдуарда Николаева. Третий — Богдан Каримов («КАМАЗ-мастер»). На четвёртой строчке расположился ещё один камазовец Антон Шибалов, таким образом экипажи «КАМАЗ-мастер» заняли четыре первые позиции по итогам этапа.

Пятое время показал возглавляющий общий зачёт гонки Сергей Вязович из «МАЗ-СПОРТавто». Его отрыв от Шибалова в генеральной классификации сократился до 30 секунд, идущий третьим Эдуард Николаев теперь проигрывает лидеру 2 минуты 8 секунд.

Результаты шестого этапа в зачёте грузовиков:

1. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — 3:17:22.

2. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») +1:00.

3. Богдан Каримов («КАМАЗ-мастер») +2:04.

4. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») +2:44.

5. Сергей Вязович («МАЗ-СПОРТавто») +4:12.

6. Алмаз Ахмедов («КАМАЗ-мастер) +4:43.

7. Юрий Найман (Ural Motorsport) +15:53.

8. Виталий Мурылёв («МАЗ-СПОРТавто») +43:20.