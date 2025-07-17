Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ралли-марафон Шелковый путь — результаты шестого этапа

Сотников из «КАМАЗ-мастер» выиграл 6-й этап «Шёлкового пути», Вязович — 1-й в общем зачёте
Аудио-версия:
Комментарии

В четверг, 17 июля, прошёл шестой этап ралли-марафона «Шёлковый путь» — 2025. Его маршрут соединил Улан-Батор и Баянхонгор. Лучшее время показал экипаж Дмитрия Сотникова из команды «КАМАЗ-мастер». Второй результат у руководителя «КАМАЗ-мастер» Эдуарда Николаева. Третий — Богдан Каримов («КАМАЗ-мастер»). На четвёртой строчке расположился ещё один камазовец Антон Шибалов, таким образом экипажи «КАМАЗ-мастер» заняли четыре первые позиции по итогам этапа.

Пятое время показал возглавляющий общий зачёт гонки Сергей Вязович из «МАЗ-СПОРТавто». Его отрыв от Шибалова в генеральной классификации сократился до 30 секунд, идущий третьим Эдуард Николаев теперь проигрывает лидеру 2 минуты 8 секунд.

Результаты шестого этапа в зачёте грузовиков:

1. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — 3:17:22.
2. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») +1:00.
3. Богдан Каримов («КАМАЗ-мастер») +2:04.
4. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») +2:44.
5. Сергей Вязович («МАЗ-СПОРТавто») +4:12.
6. Алмаз Ахмедов («КАМАЗ-мастер) +4:43.
7. Юрий Найман (Ural Motorsport) +15:53.
8. Виталий Мурылёв («МАЗ-СПОРТавто») +43:20.

Материалы по теме
Новый молодой пилот «КАМАЗ-мастер» выигрывает гонку за гонкой — как ему это удаётся?
Эксклюзив
Новый молодой пилот «КАМАЗ-мастер» выигрывает гонку за гонкой — как ему это удаётся?
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android