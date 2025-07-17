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«Ещё бы 100 км таких дорог!» Сотников — о победе на шестом этапе «Шёлкового пути»

«Ещё бы 100 км таких дорог!» Сотников — о победе на шестом этапе «Шёлкового пути»
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40-летний российский автогонщик и двукратный победитель «Дакара» Дмитрий Сотников, представляющий команду «КАМАЗ-мастер», подвёл итоги шестого этапа ралли «Шёлковый путь» — 2025, на котором показал лучшее время.

«Этап прошёл неплохо. В начале немного времени потеряли в пыли за Юрием Найманом, но они молодцы, очень корректно нас пропустили. На второй части спецучастка разрывы между грузовиками были побольше, поэтому не было пыли. Была извилистая гравийная дорога, местами опасная и коварная, я ехал и получал удовольствие. В целом классный этап, ещё бы километров 100 таких дорог!» — приводит слова Сотникова пресс-служба соревнований.

Результаты шестого этапа в зачёте грузовиков:

1. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — 3:17:22
2. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») +1:00
3. Богдан Каримов («КАМАЗ-мастер») +2:04
4. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») +2:44
5. Сергей Вязович («МАЗ-СПОРТавто») +4:12
6. Алмаз Ахмедов («КАМАЗ-мастер) +4:43
7. Юрий Найман (Ural Motorsport) +15:53
8. Виталий Мурылёв («МАЗ-СПОРТавто») +43:20.

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