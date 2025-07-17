«Оправдания». Штайнер — о слухах про создание болида «Ред Булл» специально под Ферстаппена

Бывший руководитель команды Формулы-1 «Хаас», а ныне эксперт Гюнтер Штайнер, рассуждая по поводу болида «Ред Булл» и слухов, что его разрабатывают специально под Макса Ферстаппена, вспомнил слова Александера Албона.

«Я думаю, многие люди в «Ред Булл» приходят к выводу, что машина была разработана для Макса и всё такое. Мы также всегда должны уважать Алекса, которого я очень высоко ценю как гонщика… он не смог проявить себя в «Ред Булл», и нам нужно быть честными с этим. Он очень хороший пилот, и на самом деле он один из тех, кого я взял бы в свою команду.

Думаю, машина «Ред Булл» не была создана для Макса. Машина «Ред Булл» такая, какая она есть, и единственный, кто может с ней справиться, — это Макс. Возможно, Макс предпочёл бы болид «Макларена» автомобилю «Ред Булл». Я думаю, что все эти слова о разработке болида под Макса — отчасти просто попытка найти оправдание тому, почему Макс так успешен. Макс так успешен, потому что он чертовски хорош», — приводит слова Штайнера издание GPblog.