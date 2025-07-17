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Издание GPblog спрогнозировало состав команд Ф-1 в 2026 году

Издание GPblog спрогнозировало состав команд Ф-1 в 2026 году
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Издание GPblog представило гипотетический состав команд Формулы-1 в 2026 году.

«Макларен»: Оскар Пиастри и Ландо Норрис;

«Ред Булл»: Джордж Расселл и Арвид Линдблад;

«Феррари»: Льюис Хэмилтон и Шарль Леклер;

«Мерседес»: Макс Ферстаппен и Андреа Кими Антонелли;

«Астон Мартин»: Фернандо Алонсо и Лэнс Стролл/Юки Цунода;

«Альпин»: Валттери Боттас и Пьер Гасли;

«Ауди» (ранее «Кик-Заубер»): Нико Хюлькенберг и Габриэл Бортолето;

«Уильямс»: Алекс Албон и Карлос Сайнс;

«Рейсинг Буллз»: Исак Хаджар и Лиам Лоусон;

«Хаас»: Оливер Берман и Эстебан Окон;

«Кадиллак»: Алекс Палоу и Серхио Перес.

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