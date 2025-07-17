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Видео: Николаев сломал подвеску на шестом этапе «Шёлкового пути», но стал вторым

Видео: Николаев сломал подвеску на шестом этапе «Шёлкового пути», но стал вторым
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Пилот и руководитель «КАМАЗ-мастер» Эдуард Николаев во время шестого этапа ралли-марафона «Шёлковый путь» — 2025 сломал подвеску, попав в промоину, но всё равно смог добраться до финиша и занять второе место.

Фото: Пресс-служба ралии «Шёлковый путь»

Пятое время на шестом этапе показал возглавляющий общий зачёт гонки Сергей Вязович из «МАЗ-СПОРТавто». Его отрыв от Шибалова в генеральной классификации сократился до 30 секунд, идущий третьим Эдуард Николаев теперь проигрывает лидеру 2 минуты 18 секунд.

Результаты шестого этапа в зачёте грузовиков:

1. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — 3:17:22
2. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») +1:10
3. Богдан Каримов («КАМАЗ-мастер») +2:04
4. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») +2:44
5. Сергей Вязович («МАЗ-СПОРТавто») +4:12

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