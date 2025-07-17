GARAGE FEST Игора Драйв 2025 — больше автомобилей, Big Russian Boss и Гарик Сукачёв

26 и 27 июля на автодроме «Игора Драйв» в Ленинградской области пройдет масштабный фестиваль для всей семьи, который объединит автомобили, музыку, скорость и драйв.

Фото: Игора Драйв

Соревновательная часть фестиваля вновь объединит кольцевые гонки и дрифт. В субботу, 26 июля, пройдет гонка на выносливость REC Игора Драйв 4 часа и квалификационные заезды 5-го этапа RDS Open. В воскресенье, 27 июля, состоятся заезды на выбывание RDS Open, а также пройдет этап Porsche Club Challenge.

Гонка на выносливость соберёт четыре десятка экипажей на спортпрототипах, автомобилях категории GT и кузовных машинах. Зрители на протяжении четырех часов заезда смогут наблюдать за напряженной борьбой, многочисленными пит-стопами, тактическими играми и множеством обгонов.

Фото: Игора Драйв

Этап RDS Open пройдёт на «бетонном Колизее» — площадке, со всех сторон окруженной блоками, которая уже обрела статус легендарной. Заезды в считаных сантиметрах от стен дарят пилотам яркие эмоции, а цена ошибки — авария. Этап RDS Open в рамках GARAGE FEST Игора Драйв 2025 станет для дрифтеров настоящим экзаменом.

Porsche Club Challenge — это чемпионат для владельцев автомобилей немецкой марки. В рамках этапа проводятся две гонки — продолжительностью 20 и 30 минут соответственно. Старт второй гонки проводится с реверсом первых пяти мест. В рамках GARAGE FEST Игора Драйв 2025 пройдёт также Porsche Club Cup — соревнования по тайм-атак.

Фото: Игора Драйв

Звёздным участником RDS Open станет шоумен Big Russian Boss, который в этом году уже выступал в «бетонном Колизее» на одном из этапов Igora Drive Drift Challenge. О всех перипетиях превращения звезды в дрифтера расскажет проект «Медиа Дрифт», съемки которого пройдут в том числе и во время этапа RDS Open в рамках GARAGE FEST Игора Драйв 2025.

Концертная программа, которая завершает каждый день фестиваля, в 2025 году станет ещё насыщеннее и разнообразнее. Разные стили, разные поколения музыкантов, но неизменный драйв и позитивные эмоции концерта на открытом воздухе.

Фото: Игора Драйв

26 июля концертную программу начнет молодой исполнитель Xolidayboy, который раскачает аудиторию драйвовыми и эмоциональными песнями. Следом на сцене появится обладательница драматического сопрано в четыре с половиной октавы Ани Лорак. Ее харизматичность и проникновенная манера исполнения создадут особую атмосферу, завершающую первый день фестиваля.

27 июля концертная программа GARAGE FEST Игора Драйв 2025 будет посвящена рок-музыке. Начнет её группа «Три дня дождя» — представитель нового поколения российского рока. Кульминацией вечера станет живая легенда рок-музыки Гарик Сукачёв.

Два дня будет работать выставка классических автомобилей от проекта «Автокультура», в рамках которой пройдет Лекторий. В этом году он посвящён автоспорту. Бывшие и нынешние автогонщики, коллекционеры гоночных машин, блогеры и журналисты поделятся видением истории и современности автомобильного спорта, расскажут о собственном опыте выступлений в гонках и познакомят с самыми важными гоночными машинами в истории. В экспозиции, которая насчитывает около двухсот автомобилей, будет представлена не только техника, участвовавшая в гонках, но и дорожные спорткары и редкие модели. Специальным гостем GARAGE FEST Игора Драйв 2025 станет Стас Асафьев, YouTube-блогер, основатель компании «Автопрагмат», школы контраварийного вождения «Ратата». В субботу, 26 июля, он проведет две встречи с поклонниками: расскажет о безопасности на дорогах, своей школе и поделится личным опытом.

Фото: Игора Драйв

Кроме того, на протяжении двух дней фестиваля на территории Центра Контраварийной Подготовки будет работать зона «Ратата» — школа контраварийного вождения. С 11:00 до 17:00 все желающие смогут посоревноваться на специально размеченной конусами трассе. Участник, показавший лучшее время, получит сувенир от Стаса Асафьева.

Также GARAGE FEST Игора Драйв 2025 станет ареной Инженерного соревнования «Формула Студент», в рамках которого представители лучших технических университетов продемонстрируют построенные студентами гоночные автомобили и примут участие в различных испытательных заездах. Всего в «Формуле Студент» в этом году примут участие 15 команд, большая часть которых, 12 коллективов, будет соревноваться в классе CV для машин с двигателями внутреннего сгорания. Россию представляют семь команд, четыре приехали из-за рубежа, а ещё один коллектив — российско-китайский. Также три российские команды соревнуются в классе электромобилей.

Фото: Игора Драйв

Самые мощные, быстрые и громки гоночные машины страны будут представлены в отдельной экспозиции RDRC, чемпионата и Кубка России по дрэг-рейсингу. Гости GARAGE FEST Игора Драйв 2025 смогут в деталях рассмотреть дрэгстеры и промоды мощностью до 4500 л. с., а несколько автомобилей поучаствуют в шоу-заездах по главной прямой кольцевой трассы автодрома. Впервые в истории фестиваля зрители увидят одновременный парный заезд двух дрэгстеров мощностью более 2000 л. с. каждый.

Большое количество тематических зон от партнеров фестиваля, обширный и разнообразный фуд-корт, экскурсии и другие развлечения сделают пребывание на фестивале комфортным для всей семьи.