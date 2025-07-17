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Два экипажа «КАМАЗ-мастер» чуть не столкнулись на «Шёлковом пути» с легковыми автомобилями

Два экипажа «КАМАЗ-мастер» чуть не столкнулись на «Шёлковом пути» с легковыми автомобилями
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Вчера, 16 июля, во время пятого этапа ралли-марафона «Шёлковый путь» — 2025 экипажи команды «КАМАЗ-мастер» чуть не столкнулись с двумя легковыми автомобилями.

Экипаж Антона Шибалова на лесном отрезке ралли-марафона едва не столкнулся с внедорожником Toyota Land Cruiser Prado, который в тот момент пересекал дорогу. Однако аварии удалось избежать благодаря действиям пилота и водителя внедорожника.

В аналогичной ситуации оказался и экипаж Эдуарда Николаева. Им навстречу выехал автомобиль Toyota Prius. Но экипаж вовремя заметил машину, в результате чего аварийной ситуации удалось избежать. Отметим, что подобный инцидент оказался возможен ввиду того, что это был открытый участок маршрута.

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