Эксперт рассказал, чем был удивлён Колапинто после перехода из «Уильямса» в «Альпин»

Известный журналист Скотт Митчелл-Мальм на примере гонщика Франко Колапинто высказался о болиде французской команды Формулы-1 «Альпин». До перехода в «Альпин» аргентинец выступал за «Уильямс».

«Думаю, эта машина не очень хороша с точки зрения качества пилотирования, что, как мне кажется, может быть связано с тем фактом, что она довольно жёсткая. Насколько я понимаю, Франко Колапинто, с тех пор как он перешёл в команду, был удивлён тем, насколько жёсткой оказалась машина «Альпин» по сравнению с болидом «Уильямса», на котором он ездил в прошлом году. Временами он был сложен в управлении, но при этом более мягким», — приводит слова Митчелл-Мальма F1oversteer со ссылкой на The Race F1 Podcast.

Семья встречает Хюлькенберга после первого подиума в Формуле-1: