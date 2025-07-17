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Эксперт рассказал, чем был удивлён Колапинто после перехода из «Уильямса» в «Альпин»

Эксперт рассказал, чем был удивлён Колапинто после перехода из «Уильямса» в «Альпин»
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Известный журналист Скотт Митчелл-Мальм на примере гонщика Франко Колапинто высказался о болиде французской команды Формулы-1 «Альпин». До перехода в «Альпин» аргентинец выступал за «Уильямс».

«Думаю, эта машина не очень хороша с точки зрения качества пилотирования, что, как мне кажется, может быть связано с тем фактом, что она довольно жёсткая. Насколько я понимаю, Франко Колапинто, с тех пор как он перешёл в команду, был удивлён тем, насколько жёсткой оказалась машина «Альпин» по сравнению с болидом «Уильямса», на котором он ездил в прошлом году. Временами он был сложен в управлении, но при этом более мягким», — приводит слова Митчелл-Мальма F1oversteer со ссылкой на The Race F1 Podcast.

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