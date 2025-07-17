Себастьян Феттель не исключил, что выступит в WEC

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 немец Себастьян Феттель выразил заинтересованность попробовать свои силы в чемпионате мира по автогонкам на выносливость (WEC).

«Не хочу исключать, что что-то может получиться. Были разговоры [насчёт моего присоединения к WEC], но пока что не сложилось.

Раньше гонки на длинные дистанции не слишком интересовали меня как пилота-одиночку. Сегодня я смотрю на это иначе. Как мне кажется, это совершенно захватывающе — идти на компромиссы с командой, делить машину с напарником.

Что должно произойти, чтобы я присоединился к какой-либо команде из WEC? Правильное расположение в необходимый момент, подходящее партнёрство и понятный взгляд в будущее», — приводит слова Феттеля портал Auto Motor und Sport.