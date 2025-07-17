Алонсо возглавил рейтинг нереализованных талантов современной Формулы-1 по версии PlanetF1

Издание PlanetF1 представило свой рейтинг нереализованных талантов современной Формулы-1, в который включило пять гонщиков. Портал подчеркнул, что не стремился принизить достижения пилотов, оказавшихся в списке, а ставил целью лишь подчеркнуть, что их карьера могла бы сложиться ещё лучше.

Первое место в списке издания занял двукратный чемпион «Королевских гонок» Фернандо Алонсо, в настоящий момент выступающий за «Астон Мартин».

Топ-5 нереализованных талантов современной Формулы-1 по версии PlanetF1:

1. Фернандо Алонсо

2. Кими Райкконен

3. Джанкарло Физикелла

4. Даниэль Риккардо

5. Нико Хюлькенберг.

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