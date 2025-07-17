Алонсо возглавил рейтинг нереализованных талантов современной Формулы-1 по версии PlanetF1

Издание PlanetF1 представило свой рейтинг нереализованных талантов современной Формулы-1, в который включило пять гонщиков. Портал подчеркнул, что не стремился принизить достижения пилотов, оказавшихся в списке, а ставил целью лишь подчеркнуть, что их карьера могла бы сложиться ещё лучше.
Первое место в списке издания занял двукратный чемпион «Королевских гонок» Фернандо Алонсо, в настоящий момент выступающий за «Астон Мартин».
Топ-5 нереализованных талантов современной Формулы-1 по версии PlanetF1:
1. Фернандо Алонсо
2. Кими Райкконен
3. Джанкарло Физикелла
4. Даниэль Риккардо
5. Нико Хюлькенберг.
Ф1 показала забавный момент с Алонсо и помётом голубя: