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Алонсо возглавил рейтинг нереализованных талантов современной Формулы-1 по версии PlanetF1

Алонсо возглавил рейтинг нереализованных талантов современной Формулы-1 по версии PlanetF1
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Издание PlanetF1 представило свой рейтинг нереализованных талантов современной Формулы-1, в который включило пять гонщиков. Портал подчеркнул, что не стремился принизить достижения пилотов, оказавшихся в списке, а ставил целью лишь подчеркнуть, что их карьера могла бы сложиться ещё лучше.

Первое место в списке издания занял двукратный чемпион «Королевских гонок» Фернандо Алонсо, в настоящий момент выступающий за «Астон Мартин».

Топ-5 нереализованных талантов современной Формулы-1 по версии PlanetF1:

1. Фернандо Алонсо
2. Кими Райкконен
3. Джанкарло Физикелла
4. Даниэль Риккардо
5. Нико Хюлькенберг.

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