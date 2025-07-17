Чемпион MotoGP Мартин подтвердил, что останется в «Априлье» на 2026 год

27-летний испанский мотогонщик Хорхе Мартин, являющийся действующим чемпионом серии MotoGP, подтвердил, что останется пилотом «Априльи» на 2026 год.

«Я с удовольствием объявляю, что продолжу выступать за «Априлью» до 2026 года. После череды травм у меня появилось много сомнений относительно моего будущего, меня самого и других вещей.

Мне нужно было принять решение о своём будущем. Либо выступить за «Априлью» ещё в нескольких гонках [отсрочив активацию пункта о досрочном уходе из команды], либо активировать пункт сразу. Оба варианта руководство команды отвергло. Я принял их решение. Они защищали свои интересы, это их право.

Однако я должен был защищать свои. Поэтому началась большая битва. Мог бы продолжать её, но в жизни иногда нужно принимать иные решения. Так что теперь я остаюсь в «Априлье» ещё на один сезон», — приводит слова Мартина портал Crash.net.