Ваулз высказался о проблеме «Уильямса», из-за которой приходится жертвовать скоростью

Руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз высказался о проблеме с перегревом двигателя, от которой команда страдает в нынешнем сезоне.

«Очевидно, нам мешала проблема с охлаждением, которая в этом году была на протяжении нескольких гонок, но, вероятно, особенно проявилась на этапе в Австрии. Мы проделали большую работу в первой тренировке в Сильверстоуне, разработав программу, отличную от программы большинства машин. У нас есть решения, но приходится жертвовать скоростью. В идеале мы должны убедиться, что в будущем не будем ничего терять с точки зрения скорости. Сейчас команда усердно работает над этим», — сказал Ваулз на канале Atlassian Williams Racing в YouTube.

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