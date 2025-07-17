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В Pagani объяснили, почему до сих пор им не удалось разработать электрический суперкар

В Pagani объяснили, почему до сих пор им не удалось разработать электрический суперкар
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Представитель компании Pagani, которая специализируется на производстве суперкаров, Себастьян Берриди объяснил, почему до сих пор им не удалось разработать электрический суперкар.

«Когда мы начали разработку модели Utopia восемь лет назад, мы выделили целую команду для её создания. Идея заключалась в том, чтобы запустить электрическую версию Utopia и модель с двигателем внутреннего сгорания. Мы никогда не думали над созданием гибрида, поскольку считали процесс разработки слишком сложным. Технологии в тот период не были на пике развития.

Мы показали данный концепт нашим дилерам и клиентам, но никто не проявил интереса. Поэтому нам пришлось отказаться от электрокара. Это очень печально. Мы много инвестировали в его разработку. Нам удалось сильно приблизиться к Mercedes-AMG. Они были на пике технологий. Но нам пришлось свернуть проект. Наша цель — создать устойчивую компанию. Мы не можем идти против наших экономических интересов», — приводит слова Берриди портал CarBuzz.

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