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«Он был для меня старшим братом». Леклер — о Жюле Бьянки в 10-ю годовщину его смерти

«Он был для меня старшим братом». Леклер — о Жюле Бьянки в 10-ю годовщину его смерти
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Пилот «Феррари» монегаск Шарль Леклер сделал заявление в 10-ю годовщину смерти своего друга, крёстного отца и пилота Ф-1 француза Жюля Бьянки.

«Он был для меня старшим братом. Есть люди, по глазам и улыбке которых видно, насколько они добры внутри. И я думаю, что Жюль был одним из них», — приводит слова Леклера портал Sportskeeda.

Напомним, Бьянки скончался летом 2015 года из-за травмы головы, полученной в результате аварии, в которую попал во время Гран-при Японии Формулы-1 в 2014-м. Тогда француз представлял российско-британскую команду «Маруся». Жюль стал первым с 1994 года гонщиком Формулы-1, погибшим на трассе.

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