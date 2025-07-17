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Баттон предупредил Ферстаппена по поводу возможного перехода в «Мерседес»

Баттон предупредил Ферстаппена по поводу возможного перехода в «Мерседес»
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Чемпион Формулы-1 2009 года Дженсон Баттон поделился мнением о потенциальном переходе нидерландского пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена в «Мерседес».

«Ред Булл» очень много дал Максу. Они спроектировали эту машину под него. Никто не может сравниться с ним в этом болиде, даже близко. Если он перейдёт в «Мерседес», то ситуация будет совсем другой. Их машина не проектировалась под него. Получится ли в таком случае у Макса? Я не знаю», — сказал Баттон на канале The Chris Moyles Show On Radio X в YouTube.

В настоящий момент Ферстаппен занимает третье место в общем зачёте пилотов, имея в активе 165 очков.

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