Баттон оценил возможную замену Расселла на Ферстаппена в «Мерседесе»

Чемпион Формулы-1 2009 года Дженсон Баттон поделился мнением о возможном переходе пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена в «Мерседес» вместо Джорджа Расселла.

«Для Джорджа это тяжёлое испытание, потому что он находится на пике. Если вспомнить, как он боролся с Льюисом Хэмилтоном, то понимаешь, что у него есть потенциал для сражений за титул. Так что заменить его Максом будет просто странным шагом», — сказал Баттон на канале The Chris Moyles Show On Radio X в YouTube.

В настоящий момент Расселл занимает четвёртое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 147 очков. Ферстаппен занимает третью позицию (165 баллов). Лидером является Оскар Пиастри из «Макларена» (234 очка).

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