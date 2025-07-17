Себастьян Феттель назвал пилота, который должен занять место в «Кадиллаке»

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 немец Себастьян Феттель назвал пилота, который должен присоединиться к американской команде «Кадиллак» в качестве боевого пилота.

«Сейчас Мик на совершенно другом этапе. Он стал гораздо более зрелым пилотом. И я думаю, что Мик отлично выступает за «Альпин» в WEC. Было бы здорово, если бы он получил второй шанс в «Кадиллаке», — приводит слова Феттеля портал Sportskeeda.

Напомним, Мику 26 лет. Он является чемпионом Формулы-3 в сезоне-2018 и Формулы-2 в сезоне-2020. Немецкий пилот также выступал в «Королевских гонках» с 2021 по 2022 год в составе американской команды «Хаас». С 2024 года Шумахер выступает за «Альпин» в WEC в классе гиперкаров.