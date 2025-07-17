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Альгерсуари: Ферстаппен покинет «Ред Булл»

Альгерсуари: Ферстаппен покинет «Ред Булл»
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Бывший гонщик Формулы-1 Хайме Альгерсуари выразил уверенность, что пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен покинет австрийскую команду.

«В течение последних нескольких лет в команде многое происходило: разные решения со стороны Хельмута Марко, Кристиана Хорнера. Пилоты приходили и уходили. Эдриан Ньюи ушёл не просто так. Для этого должна быть причина. И теперь, похоже, вся команда разваливается. Вот как я вижу это со стороны. И я абсолютно уверен, что Макс тоже уйдёт», — приводит слова Альгерсуари GPblog со ссылкой на Chequered Flag podcast.

Ранее чемпион Формулы-1 2009 года Дженсон Баттон предупредил Ферстаппена по поводу возможного перехода в «Мерседес».

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