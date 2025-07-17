Алонсо: когда спрашиваем Ньюи, что можно улучшить в болиде, он уходит в другой кабинет

43-летний двукратный чемпион Формулы-1, а также пилот «Астон Мартин» испанец Фернандо Алонсо сообщил, что известный конструктор Эдриан Ньюи полностью сконцентрирован на разработке болида британского коллектива на сезон-2026, с которого будет действовать новый технический регламент.

«Эдриан работает, он полностью вовлечён [в создание болида для следующего сезона] и мотивирован. Однако, честно говоря, машина этого года, судя по всему, его не сильно интересует. Каждый раз, когда мы спрашиваем Ньюи о текущей машине или о том, как её можно улучшить, он встаёт и уходит в другой кабинет. Так что Эдриан настроен на сезон-2026», — приводит слова Алонсо портал DAZN.