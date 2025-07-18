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Альгерсуари – об увольнении Хорнера: кажется, это конец эпохи

Альгерсуари – об увольнении Хорнера: кажется, это конец эпохи
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Бывший гонщик Формулы-1 Хайме Альгерсуари поделился мнением об увольнении Кристиана Хорнера с поста руководителя «Ред Булл».

«Честно говоря, кажется, это конец эпохи. Для Кристиана и его команды это был долгий путь. Они отлично показали себя в Формуле-1. Думаю, лучше, чем ожидалось. У них много побед, учитывая их опыт в этом виде спорта. Можно сравнить их с другими командами, такими как «Феррари» или «Макларен». Просто невероятно, сколько они выиграли за такой короткий промежуток времени. И, конечно, отчасти это заслуга Кристиана. Нужно быть честными», — приводит слова Альгерсуари GPblog со ссылкой на Chequered Flag podcast.

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