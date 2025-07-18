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Президент ФИА отреагировал на нетипичный комментарий Тото Вольфа в свой адрес

Президент ФИА отреагировал на нетипичный комментарий Тото Вольфа в свой адрес
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Президент Международной автомобильной федерации (ФИА) Мохаммед бен Сулайем отреагировал на нестандартный комментарий руководителя немецкого гоночного коллектива «Мерседес» Тото Вольфа, который ранее указал на то, что тот руководит организацией жёстко и такой тип управления имеет свои плюсы.

«Всегда приятно сотрудничать с Тото, поскольку мы обеспечиваем устойчивый спорт для всех», — приводит слова бен Сулайема портал Sportskeeda.

Мохаммеду 63 года. Бен Сулайем занял пост президента ФИА в 2021 году, сменив на этой должности Жана Тодта. В сентябре 2024 года Мохаммед был назначен послом ООН по туризму по вопросам устойчивого туризма в категории «Спорт».

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