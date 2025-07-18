Президент ФИА отреагировал на нетипичный комментарий Тото Вольфа в свой адрес

Президент Международной автомобильной федерации (ФИА) Мохаммед бен Сулайем отреагировал на нестандартный комментарий руководителя немецкого гоночного коллектива «Мерседес» Тото Вольфа, который ранее указал на то, что тот руководит организацией жёстко и такой тип управления имеет свои плюсы.

«Всегда приятно сотрудничать с Тото, поскольку мы обеспечиваем устойчивый спорт для всех», — приводит слова бен Сулайема портал Sportskeeda.

Мохаммеду 63 года. Бен Сулайем занял пост президента ФИА в 2021 году, сменив на этой должности Жана Тодта. В сентябре 2024 года Мохаммед был назначен послом ООН по туризму по вопросам устойчивого туризма в категории «Спорт».