Эксперт назвал команду Ф-1, которая заплатит Ферстаппену любую сумму за переход

Известный британский аналитик и обозреватель Джеймс Аллен высказал мнение, что владелец «Астон Мартин» Лоуренс Стролл будет готов заплатить любую сумму, которую запросит пилот Макс Ферстаппен, за его переход в британскую команду.

«Возможно, Макс присмотрится и ему действительно понравятся перспективы, которые он увидит от «Хонды», Эдриана Ньюи и «Астон Мартин». И тогда, возможно, он просто перейдёт туда и займёт место Фернандо Алонсо на 2027 год. Ради этого перехода Лоуренс Стролл заплатит ему столько, сколько он захочет. Возможно, даже даст ему несколько акций, как было в случае с Ньюи», — сказал Аллен в The Red Flags Podcast.

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