Николаев из «КАМАЗ-мастер» — после седьмого этапа «Шёлкового пути»: мы готовы ко всему

Российский гонщик Эдуард Николаев, представляющий «КАМАЗ-мастер», поделился мнением о выступлении на седьмом этапе престижного ралли-марафона «Шёлковый путь». Напомним, экипаж спортсмена показал третий результат. Первым был экипаж Антона Шибалова, который также представляет «КАМАЗ-мастер».

«Сегодня было много максимальной скорости, ровные плато. Сегодня марафонский этап, мы без сервиса, работаем только своими силами. И, конечно, если бы трасса была более убойная, многие завтра могли бы не стартовать. Сегодня было больше пейзажей, равнин, гор, много любовался, практически весь день ехал на максимальной скорости. Концовка была извилистая — между камней, в ущельях. К сожалению, вчера за три километра до финиша мы попали в серьёзную промоину, но ребята за ночь восстановили машину — честь им и хвала, большое спасибо. Сегодня с подвеской всё замечательно. Команда «КАМАЗ-мастер» справляется с любыми задачами, мы готовы ко всему», – приводит слова Николаева пресс-служба «Шёлкового пути».

Главные новости дня: