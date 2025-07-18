Баттон выбрал между Расселлом и Антонелли в случае перехода Ферстаппена в «Мерседес»

Чемпион Формулы-1 2009 года Дженсон Баттон высказал мнение, что немецкой команде «Мерседес» следовало бы сохранить в составе Джорджа Расселла, а не Андреа Кими Антонелли в случае перехода Макса Ферстаппена, который сейчас выступает за «Ред Булл».

«Да, в команде есть молодой 18-летний Кими Антонелли, который может стать будущей звездой. Но пока об этом можно только догадываться. В эту новую эру команде будут нужны два очень конкурентоспособных пилота. И, на мой взгляд, Джордж и Макс составили бы лучшую пару пилотов. Я бы с удовольствием на это посмотрел», — сказал Баттон на канале The Chris Moyles Show On Radio X в YouTube.

Материалы по теме Эксперт назвал команду Ф-1, которая заплатит Ферстаппену любую сумму за переход

Главные новости дня: