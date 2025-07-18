Сергей Вязович — после потери лидерства в «Шёлковом пути»: завтра решающий день

Сергей Вязович, представляющий «МАЗ-СПОРТавто», поделился мнением о выступлении на седьмом этапе престижного ралли-марафона «Шёлковый путь». Экипаж белорусского спортсмена показал пятый результат, из-за чего потерял лидерство в общем зачёте. Новым лидером гонки стал экипаж Антона Шибалова из «КАМАЗ-мастер».

«Первая половина спецучастка – ни одного поворота, всё время прямо, а вторая – сплошные поперечные промоины. Очень больно автомобилю на таком рельефе. Поэтому на второй половине мы откровенно сбавились. Видели, что на первой у нас было или лучшее время, или одинаковое с Антоном Шибаловым. Но на второй половине мы сбавились, посчитав, что лучше сейчас поберечь машину на второй день марафона, чем погнаться за временами, поэтому думаю, что должны были отдать время. Но мы не видим в этом никакой проблемы, потому что решающим будет завтрашний день. Сегодня мы без механиков, работы с автомобилем нет, поэтому можно хорошо отдохнуть и завтра – снова в бой», — приводит слова Вязовича пресс-служба «Шёлкового пути».

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