Джеймс Аллен назвал команду, которая подошла бы Ферстаппену в случае ухода из «Ред Булл»

Известный британский аналитик и обозреватель Джеймс Аллен поделился мнением о потенциальном переходе гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена в «Астон Мартин».

«Смею предположить, что он не перейдёт в другую команду раньше следующего года. В «Астон Мартин» роль первой скрипки у Лоуренса Стролла. Действительно сильная личность. Энди Кауэлл является руководителем команды. Я знаю его очень много лет. Он инженер. Знает, как разрабатываются двигатели. Он мыслит как инженер. И Эдриан Ньюи тоже определённо мыслит как инженер. Поэтому, как мне кажется, Максу понравился бы такой образ мышления», — сказал Аллен в The Red Flags Podcast.

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