Штайнер высказался о перспективах «Ред Булл» в новом сезоне в контексте увольнения Хорнера

Бывший руководитель racingnews365команды Формулы-1 «Хаас», а ныне эксперт Гюнтер Штайнер поделился мнением об уходе Кристиана Хорнера с поста руководителя «Ред Булл». Об уходе британца со своей должности стало известно 9 июля.

«В краткосрочной перспективе большого эффекта не будет. Это гоночные машины, а не футбольная команда, в которую можно пригласить нового игрока и в следующем матче результат будет другой. Если команда Формулы-1 хороша, нужны годы, чтобы стать плохой. И наоборот, если она плохая, нужны годы, чтобы стать хорошей. С уходом Кристиана, как мне кажется, в следующем году ничего не изменится. Всё уже налажено. Если кто-то постарается что-то изменить, у него на это просто не будет времени», — приводит слова Штайнера Racingnews365 со ссылкой на Business of Sport podcast.

Рэпер Дрейк и команда «Ред Булл» стали партнерами: