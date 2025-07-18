Гюнтер Штайнер назвал причины, почему Мик Шумахер подходит «Кадиллаку»

Бывший руководитель «Хааса», а ныне эксперт Гюнтер Штайнер высказал мнение, что немецкий гонщик Мик Шумахер имеет хорошие шансы подписать контракт с «Кадиллаком».

«Я считаю, что у Мика хорошие шансы. «Кадиллаку» нужен гонщик с опытом работы в Формуле-1, и в настоящий момент таких пилотов не так много. Когда Мик был тест-пилотом «Мерседеса», он не участвовал в гонках, но многое узнал о хорошей большой команде. Эти знания тоже могут помочь», — приводит слова Штайнера Sport.de.

Напомним, гоночный коллектив из США станет 11-м участником чемпионата мира с сезона-2026.

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