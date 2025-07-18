Штайнер объяснил, почему «Кадиллак» не подпишет контракт с гонщиком из США

Бывший руководитель «Хааса», а ныне эксперт Гюнтер Штайнер рассказал, почему, по его мнению, американская команда «Кадиллак» не будет подписывать контракт с гонщиком из США.

«Не думаю, что они возьмут американского гонщика, потому что риск слишком велик. У парней нет опыта выступления в Формуле-1. Так что это может быстро обернуться неприятными последствиями», — приводит слова Штайнера Sport.de.

Напомним, гоночный коллектив из США станет 11-м участником Формулы-1 с сезона-2026. Ранее Гюнтер высказал мнение, что у немецкого пилота Мика Шумахера есть хорошие шансы подписать контракт с «Кадиллаком».

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