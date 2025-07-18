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Баттон назвал важную составляющую прогресса «Уильямса»

Баттон назвал важную составляющую прогресса «Уильямса»
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Чемпион мира 2009 года Дженсон Баттон высказался о руководителе «Уильямса» Джеймсе Ваулзе.

«Уильямс» в этом году выступает превосходно, это так. Они смогли сделать огромный шаг вперёд. Я знаю, что «Уильямс» уже не является семейной командой, но в ней ещё присутствует этот семейный дух. Думаю, очень важную роль в прогрессе играют лидерские качества Джеймса Ваулза. Он смог сплотить команду, они работают как единое целое, и это очень хорошо.

Ваулз очень сильно облегчает для всех нас понимание того, как вообще работает болид. Он доходчиво объясняет свои мысли, при этом очень помогает болельщикам понять, в каком направлении движется «Уильямс». Он отлично справляется со своей работой», — приводит слова Баттона Crash.

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