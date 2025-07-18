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В «Ред Булл» в шутку предложили Формуле-1 провести «гонку» без болидов

В «Ред Булл» в шутку предложили Формуле-1 провести «гонку» без болидов
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Австрийская команда Формулы-1 «Ред Булл» в шутку предложила Формуле-1 провести соревнования по бегу пилотов без болидов.

Это было сделано на фоне прошедших забегов жокеев в Перу, видео которых было опубликовано в социальных сетях.

«У нас есть скромное предложение, Формула-1», — написали в своём аккаунте в соцсетях в «Ред Булл», сделав репост видео.

После 12 этапов чемпионата мира «Ред Булл» располагается на четвёртом месте в Кубке конструкторов, имея в своём 172 очка. Лидирует в Кубке конструкторов «Макларен», на счету которого 460 очков. От идущего третьим «Мерседеса» «Ред Булл» отстаёт на 38 очков.

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